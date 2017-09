Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: il loro nuovo amore. Il sentimento che unisce il ballerino Stefano De Martino e la blogger-stilista Gilda Ambrosio sembra proprio consolidarsi sempre più. Lo dimostrano le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi che ritraggono il ballerino e la blogger-stilista insieme per le vie di Milano, alla Fondazione Prada prima e poi a una mostra. I due si sono conosciuti tramite amici comuni e da allora non si sono più lasciati vivendo la loro storia appassionata tra baci e tuffi a Mykonos e fughe romantiche in Italia. Lei è appassionata d’arte e ha coinvolto De Martino in un lunga spiegazione delle mostra curata dall’artista Francesco Vezzoli sulla televisione e la Rai negli anni 70. Il ballerino non si è sottratto, anzi ha visitato l’esposizione vicino alla sua Gilda riservando ai passaggi da una sala all’altra gli abbracci e le coccole di coppia.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: il loro amore tra le vie di Milano.

Pare che per amore della Ambrosio, napoletana come lui, il ballerino abbia deciso di fermarsi per più tempo a Milano, “snobbando” Roma. L’altra sera è stato avvistato in un noto ristorante milanese insieme alla sua bella. Le foto social, pubblicate da un amico, sono state prima postate e poi tempestivamente rimosse.