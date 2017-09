Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: niente mezze misure. L’autunno è il momento miglior per darci un taglio, eliminando le lunghezze rovinate da sole e salsedine, e adottare un nuovo look. Quest’anno non ci saranno mezze misure e bisognerà scegliere tra tagli di capelli corti, sia bob che pixie, e tagli di capelli lunghi, anzi, lunghissimi. Le lunghezze in ogni caso dovranno essere leggere e sfilate, in modo da facilitare lo styling mosso. Le beach waves, infatti, non ci abbandoneranno con la fine dell’estate, ma rimarranno di tendenza anche in inverno. Assisteremo inoltre al ritorno della frangia, proposta in passerella da Armani, Versace e Dolce & Gabbana.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: le acconciature più gettonate.

Per quanto riguarda le acconciature, la più gettonata sarà la treccia, in versione scomposta e romantica. Must have anche gli accessori per capelli, come fasce, cerchietti, foulard e turbanti, in seta per l’autunno, in lana per l’inverno.