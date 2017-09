Uomini e Donne, le ultime news all'8 settembre 2017 su Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis, le ultime news gossip all’8 settembre 2017: Giulia si prepara ad entrare nella casa del GF Vip. Quest’anno si danno il cambio. Sarà Giulia De Lellis ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2017, mentre Andrea Damante seguirà da casa le vicende della sua amata. Giulia ha raccontato al Tv Sorrisi e Canzoni che nella casa cercherà di essere sé stessa per mostrare al pubblico la vera Giulia: a molti, a casa, arriva solo il suo lato arrogante, e non quello dolce. La casa del Grande Fratello Vip sembra l’occasione giusta per far conoscere anche il suo lato zuccherino.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, le ultime news gossip all’8 settembre 2017: Andrea Damante ospite a Pomeriggio 5.

Mentre Giulia De Lellis si prepara ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2017, Andrea Damante è stato ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, e ha rivelato alcuni particolari della sua storia d’amore. Andrea ha ammesso che tra lui e Giulia c’è stato un momento difficile. I due per un periodo litigavano molto, ma per fortuna i due si sono ritrovati: il periodo difficile era dato soprattutto dal grande stress che entrambi accusavano a causa del lavoro. La crisi però, è presto passata, ed Andrea e Giulia hanno festeggiato il loro anniversario su una barca americana.