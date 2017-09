Uomini e Donne, le ultime news: Gemma Galgani ha un nuovo amore

Uomini e Donne, le ultime news: la Galgani ha un nuovo amore. La nuova edizione del programma di Uomini e Donne sta per ripartire ed importanti novità riguardano il trono over. Gemma Galgani seduta al centro dello studio e davanti a lei si vedono Marco e un altro uomo. Da ciò si deduce che questa new entry sia arrivata per conoscere la dama torinese. Per quanto riguarda la storia con Marco Gemma asserisce di esserci rimasta male, sebbene si assuma la sua parte di colpe perché convinta di aver inseguito il marchese con troppa audacia e le consuete pretese. Anche Marco si scusa: l’attrazione nei confronti della Galgani è ancora ben radicata in lui, sebbene l’uomo ammetta di avere aspettative diverse da quelle della sua ex compagna. Dietro l’angolo, però, c’è una sorpresa ad attenderlo. La De Filippi gli racconta che Gemma avrebbe già trovato consolazione in un altro uomo: si tratta di Gianfranco, cavaliere che non nega di essere particolarmente attratto da lei.

Uomini e Donne, le ultime news: un nuovo bacio per Gemma.

L’uomo e la Galgani hanno già iniziato a frequentarsi nello stesso periodo in cui lei si scambiava sms con Firpo. Quando Gianfranco entra in studio, entrambi raccontano di essere coinvolti. Pare si siano già scambiati un bacio. Marco afferma di esserselo aspettato, e aggiunge di stare male al pensiero che Gemma lo abbia dimenticato tanto facilmente. Come continuerà questa nuova avventura della Galgani?