Uomini e Donne, le ultime news: il tronista Mattia Marciano al centro di polemiche

Uomini e Donne, le ultime news: Mattia Marciano delude le sue supporter. Tutto è pronto e sono già partite le prima registrazioni ma dovremo attendere lunedì 18 Settembre per poter rivedere le vicissitudini amorose dei vari protagonisti del programma di Uomini e Donne. Al trono classico sono stati presentati i tronisti e a far parte del trono classico è anche Mattia Marciano e in queste ultime ore è stato proprio quest’ultimo a fa parlare di sè. Difatti quest’ultimo, come riportato dal blog News UeD, ha incontrato casualmente a Napoli le sue numerose supporter. E in questa occasione pare sia stato molto disponibile e gentile. Tuttavia alcune hanno mostrato anche una certa delusione. Il motivo? In pratica hanno affermato che Mattia Marciano sia sembrato essere un po’ troppo sulle sue. Che il giovane sia semplicemente timido?

Uomini e Donne, le ultime news: Mattia Marciano al centro di polemiche.

Un’altra furiosa polemica riguarda il suo titolo di studio. Infatti il giovane tronista del Trono Classico di Uomini e Donne si è laureato in odontoiatria in Spagna. Fin qui tutto bene, peccato che le ultime indiscrezioni riportate dal blog caffeinamagazine.it hanno rivelato che Mattia Marciano si sia laureato in una università privata dove, solitamente, gli studenti arriverebbero a pagare anche cifre molto alte per ottenere il fatidico pezzo di carta. Difatti, sempre in base a questi pettegolezzi, in questa università a Madrid non ci sarebbe nessun test d’ingresso e gli esami da sostenere sarebbero una mera formalità. Ovviamente, le sue tante estimatrici, dopo aver letto queste news, si sono riversate sulle sue pagine social a chiedere delucidazioni in tal senso. Ci sarà una smentita da parte del tronista? Non ci resta che attendere per saperlo.