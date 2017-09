Antonella Clerici, le ultime news gossip ad oggi 9 settembre 2017.

Antonella Clerici, le ultime news gossip. Antonella Clerici si prepara a tornare ai fornelli de ‘La Prova del Cuoco‘ che riprenderà su Rai 1 alle 11.50 da lunedì 11 settembre. Tante le novità: un nuovo studio, nuove scenografie, nuova grafica, rubriche e altro ancora. Insomma, un linguaggio nuovo per lo storico show di mezzogiorno anche grazie alle esterne che, con filmati e servizi, faranno conoscere meglio al pubblico la tradizione enogastronomica italiana. Alla vigilia della nuova stagione, è stata la conduttrice ad anticipare molte delle novità e ha detto, fra l’altro: “sentirete molto più i racconti delle ricette. E conosceremo ancora meglio i concorrenti”.Presentando la nuova edizione del suo programma, Antonella non poteva non fare una considerazione sulla ‘concorrenza’ che prolifera sul piccolo schermo riferendosi, per esempio, al noto talent show culinario ‘Masterchef’.

“Noi siamo in diretta, questa è la differenza sostanziale, e siamo qui da 18 anni!, ‘Masterchef‘ è molto bello, ma post-prodotto. Inoltre, con tutto il rispetto, a ‘Masterchef‘ non vedo ricette per il pubblico. Di quel talent mi piace la gara”. Per Antonella si annuncia una stagione piena di impegni. Se delle voci su una sua possibile conduzione di Sanremo dice di non sapere nulla, si prepara invece a salire in primavera sul palcoscenico dell’Ariston per la sua nuova trasmissione, “Generazione dei Millennials: #sanremogiovani”, il talent che andrà in onda il venerdì sera sempre su Rai 1. “Un programma a cui tengo molto e che ho proposto due anni fa”, ha affermato la bella conduttrice, solare e sorridente come sempre.