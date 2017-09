Guida tv, tutti i programmi tv di stasera sabato 9 settembre 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di sabato 9 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la Serata speciale Napoli prima e dopo. La serata è condotta da Pupo e da Gloriana, che proporranno il grande show sulla musica partenopea di ieri e di oggi. Su Rai 2 andrà in onda il film Inganno perfetto. Veronica Simon è sposata con un politico ma Victor, un suo ex fidanzato, pare intenzionato a tornare nella vita della donna. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda la serie tv The same Sky.

Guida tv di questa sera sabato 9 settembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, sabato 2 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Baby sellers – bambini in vendita. Carla Huxley è la proprietaria di un’importante agenzia di adozione statunitense. Carla, in realtà, gestisce affari poco leciti per procurarsi i bambini da dare in adozione… Su Canale 5 vedremo il varietà Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film La grande Gilly Hopkins. Gilly è una bambina di undici anni che passa da una casa-famiglia all’altra. Un giorno viene affidata a Maime Trotter, ma Gilly vuole andare dalla sua vera madre, ed elabora un piano per scappare. Stasera La7 trasmetterà Miss Italia 2017.