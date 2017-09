Il Segreto, le trame e le anticipazioni del 9 settembre 2017

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 9 settembre 2017: Camila continua ad accusare malori. Oggi, 9 settembre 2017, andrà in onda una nuova puntata della soap Il Segreto. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali. Francisca persiste nel suo piano contro Raimundo, e niente sembra fermarla. Il nuovo intendente, infatti, segue le regole ed è fedele alla giustizia, e questo non fa attuare in tutto i piani di Francisca. Ismael, intanto, dopo aver provveduto a curare la ferita di Beatriz, gravita sempre intorno alla ragazza, e le rivela che le ricorda molto la sorella minore, morta in un incidente. Camila pensa che Ismael stia nascondendo qualcosa, ma intanto anche lei nasconde qualcosa: a cosa sono dovuti i suoi malori?

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 9 settembre 2017: Emilia incontra nuovamente Severiano.

Secondo le anticipazioni ufficiali della soap Il Segreto, Sol appare a Lucas mentre è in ginocchio sulla sua tomba. Lucas la implora di restare con lui, ma Sol deve proprio andare, e gli prega di prendersi cura di Marcos. La Guardia Civile, intanto, continua ad indagare sull’assassino della donna ed in particolar modo sulla lettera anonima che incastra Alfonso. Emilia sa chi ha inviato la lettera anonima e, con una scusa, corre nel bosco ed incontra Severiano. L’uomo ammette di essere l’unico responsabile della morte di Sol, e ricatta nuovamente Emilia, chiedendole i soldi che già in precedenza le aveva chiesto.