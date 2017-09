Linea Verde, anticipazioni di oggi sabato 9 settembre 2017: tappa nella splendida Bolzano!

Al sabato, Linea verde …va in città. Da sabato 9 settembre alle 12.20 su Rai1 tornano Chiara Giallonardo e Marcello Masi che, con la partecipazione di Federica De Denaro, riprendono il viaggio e il racconto dell’agricoltura nelle città d’Italia e nei loro dintorni. Una vocazione green, quella urbana e metropolitana, che sta crescendo e che lo storico programma di Rai1 ha deciso dalla scorsa stagione di seguire e promuovere con decisione, gratificata da un crescente successo di pubblico. Innovazione, marketing del territorio, promozione di nuove culture del vivere saranno i punti di riferimento più importanti di questa nuova edizione del programma. Linea Verde… va in città e riparte da Bolzano, città dall’anima medievale ma decisamente proiettata nel futuro, dove molti rivendicano con orgoglio origini contadine. Strano a dirsi, ma a settembre Bolzano diventa un enorme campo di vendemmia perché la terra entra nella città, la punteggia con vere e proprie enclave agricole, soprattutto vitivinicole.

Linea Verde, anticipazioni di oggi sabato 9 settembre 2017: tappa nella città di Bolzano con Chiara Giallonardo e Marcello Masi.

Chiara Giallonardo e Marcello Masi si lasceranno trasportare in questo mondo antico e moderno, forte ma gentile, serio e attento per incontrare sapori, linguaggi, volti, tradizioni e soprattutto persone custodi dell’ambiente. Attraverso loro, in un viaggio fra tradizioni e innovazione, scopriremo la ricetta che ha portato la città stabilmente ai primi posti delle classifiche nazionali per qualità della vita. Si scoprirà così come si salvaguarda il territorio dagli incendi con attrezzature innovative ed efficacissime; I segreti dell’agricoltura di montagna e gli autobus pubblici elettrici o all’idrogeno; i mille volti dei boschi e le bici solari; gli squisiti vini fruttati e le originali birre artigianali; le cavalcate sui cavalli halflinger e i prodotti di bellezza più naturali del mondo. Città di confine tra tradizione tedesca e creatività italiana, Bolzano si rivela vero e proprio melting pot di ricerca, buon uso del territorio, ricerca della sostenibilità, ma anche di sapori e fragranze di ogni tipo.