Moda autunno/inverno 2017-2018: tutto ciò che da sapere per la prossima stagione

Moda autunno/inverno 2017-2018: le nuove tendenze per la prossima stagione. La stagione fredda si avvicina a grandi passi, è tempo di scoprire le tendenze che vestiranno il nostro inverno. Questo sarà un inverno a tinte forti, in grado di combattere la malinconia e il grigiore della metropoli! Il colore infatti non accenna ad andare in letargo e si mescola al classico nero, per contrasti caldi e tocchi energici. Dopo i quadretti vichy e le righe che hanno popolato la scorsa stagione c’era da aspettarselo: torneranno i pois. In chiave macro, per un tocco decisamente anni ’80, oppure micro, con uno sguardo più nostalgico agli anni ’60.

Moda autunno/inverno 2017-2018: tutte le fantasie per la nuova stagione.

Non solo pois: anche le stampe a quadri e quadretti tornano a popolare i guardaroba. Una sola regola: devono essere rigorosamente in perfetto british style e portare all’outfit un tocco di bon ton. Torneranno poi le scarpe a punta . Quest’inverno le troveremo in pelle nera e in chiave decisamente rock, tra fibbie e borchie anni ’80. A Calcare la scena saranno poi asimmetrie, tagli obliqui, orli “pendenti” , strutture importanti, giocate su geometrie di puro design, doneranno ai guardaroba un vero tocco di “futuro”! Tra gli accessori must have della stagione c’è ancora lui: il foulard. Da portare rigorosamente annodato al collo, come una diva degli anni ’50! La morbidezza delle piume poi diventerà un dettaglio glam davvero irrinunciabile su borse, abiti e orli di pantaloni. Per tocchi decisamente audaci!