Raoul Bova in vacanza con la famiglia: addio agli addominali scolpiti. Addio agli addominali e al fisico statuario per Raoul Bova che in vacanza al mare con la famiglia si mostra un papà tenerissimo e attento alle sue donne, la figlia Luna e la compagna Rocco, infischiandosene degli addominali da sfoggiare ai flash ma alla ricerca della felicità e della serenità. Gli addominali, che nel film Piccolo Grande Amore degli anni ’90 hanno fatto sognare migliaia di fan, sono ora solo un lontano ricordo. Da quando sta con la modella e attrice spagnola ha fatto vita sempre più ritirata. Le sue vacanze a Brindisi sono state top secret, ma il settimanale Chi è riuscito a pizzicarlo. Costumino blu cielo e sorriso smagliante, Bova coccola la piccola Luna durante un bagnetto nelle acque pugliesi.

Raoul Bova: tenero papà.

La bimba ride spensierata e papà Raoul la solleva in aria prima di immergerla in mare a giocare con un cavallino gonfiabile. Raoul Bova dedica alla piccola Luna tutte le attenzioni, insegnandole a nuotare e riempendola di baci. Dolcezza e tenerezza i liet-motiv delle sue vacanze e a papà Raoul è impossibile non perdonare anche l’aumento di peso. Poi tocca a mamma Rocio asciugare la bambina e dopo qualche bacio in riva al mare, la famigliola si allontana in cerca di privacy.