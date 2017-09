Serena Rossi, le ultime news gossip. A ‘Venezia 74’ Serena Rossi, che ha sfilato sul red carpet con il suo sorriso aperto e sincero, è arrivata per la presentazione del film dei fratelli Manetti, ‘Ammore e malavita‘. La pellicola coniuga magistralmente e con grande leggerezza la sceneggiata napoletana e il musical, richiamando le atmosfere del precedente lavoro dei fratelli Manetti, ‘Song ‘e Napule’, un vero e proprio riscatto della musica neomelodica.Nel film Serena interpreta un’infermiera che ha “visto troppo” e per questo deve essere eliminata. Ma quando il suo sicario si avvicina, riconosce in lei la fidanzatina di un tempo e le risparmia la vita, dovendo poi rispondere al boss della sua insubordinazione.

Serena Rossi, le ultime news gossip ad oggi 9 settembre 2017!

Arrivata a Venezia con il piccolo Diego, 9 mesi, da cui non si separa mai, Serena, ha detto: “Sono una mamma giocherellona, con mio figlio mi diverto molto”.L’attrice, nota sul piccolo schermo per l’interpretazione di Carmen Catalano nella soap opera ‘Un posto al sole’, ha già lavorato con grande successo per i fratelli Manetti in ‘Song ‘e Napule’ tanto che i due registi non hanno potuto fare a meno di lei per il cast della nuova pellicola che sarà nelle sale cinematografiche da prossimo 5 ottobre.E’ molto fiera della tradizione musicale che la sua famiglia le ha trasmesso e, ricordando di aver amato il canto sin da bambina, ha detto: “Nella mia famiglia tutti hanno sempre cantato e mio nonno scriveva le parole per le canzoni di Mario Merola. Il canto per me è stato molto importante, mi ha aperto tante porte e non potrei scegliere tra una carriera e l’altra, se non avessi saputo cantare di certo non sarei stata Fatima”