Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: niente mezze misure. L’autunno è il momento miglior per darci un taglio. Protagonista della prossima stagione sarà la frangia a tendina, come confermano le sfilate Autunno Inverno 2017/2018, tra le frange più frequentate del momento! Preferita al classico “frangione” che copre tutta la fronte, la frangetta alla Brigitte Bardot o curtain bangs, molto in voga negli anni ’60, lascia libero il viso, addolcendone i lineamenti. Sfilata sui lati e aperta in mezzo per lasciare libero lo sguardo, la frangia a tendina, onnipresente nell’inverno 2018 dalle streetstyle alle passerelle, è caratterizzata da un piano rappresentato dalla frangia più stretta e da un secondo piano costituto da ciuffi laterali più lunghi che sfilano gli zigomi.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: le ultime tendenze per la nuova stagione.

Tra le tendenze colori capelli autunno inverno 2017-2018, sono tante le sfumature di castano tra cui scegliere, tanto più che il castano è particolarmente di moda nella prossima stagione e molti hair stylist consigliano addirittura di non cambiare colore, specialmente se per natura si ha un castano scuro. Per il prossimo autunno, in generale, continua la fortuna del caldo e intenso castano caramello che da qualche mese ha “invaso” pacificamente le nostre chiome. L’importante è scegliere tra tutte le tonalità di castano la migliore in base alla propria carnagione, oltre che sapere come valorizzare i capelli castani sia con la scelta del trucco che dell’abbigliamento.