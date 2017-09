Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate della settimana del 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 settembre 2017 – «In arrivo nuovi colpi di scena!» – Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Sturm der Liebe, riguardanti le puntate in onda dal 10 al 16 settembre 2017, nuovi colpi di scena in arrivo accompagnano il tramonto della dodicesima stagione, quella che ha come indubbi protagonisti Adrian Lechner (Max Alberti) e Clara Morgenstern (Jeannine Michèle Wacker). Vediamo attraverso le anticipazioni della settimana a venire se anche per loro si sta preparando un lieto fine.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, le puntate della settimana dal 10 al 16 settembre 2017 – «La rottura tra Clara e William!»

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, riguardanti le puntate in onda tutti i giorni della settimana dal 10 al 16 settembre 2017, rivelano molti dettagli sui prossimi eventi che i nostri beniamini affronteranno, e che noi vedremo sui nostri teleschermi, come sempre, su Rete 4 alle 19:50. Cominciamo proprio da Clara, che dirà chiaro e tondo a William che ormai non ha più alcun desiderio di sposarlo.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, le puntate della settimana dal 10 al 16 settembre 2017 – «L’aggressione di William a Adrian!»

Il fatto che, del resto, William fosse già intenzionato a mandare a monte le nozze – come abbiamo ampiamente mostrato nelle precedenti anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore – non impedirà al giovane di montare in collera, in particolare con suo fratello, che ritiene essere la causa di tutto. Infatti arriverà al punto di aggredire fisicamente Adrian. Nel frattempo David inizia ad accusare seri problemi alla vista, mentre Susan continua, nonostante l’amicizia con Charlotte, a sentirsi fortemente attratta da Werner.