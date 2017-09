Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip Trono Classico e Gay – «Per i maligni Sabrina è adatta al Trono Over!» – Venerdì 8 settembre, nuova registrazione di puntate del Trono Classico e Gay. Eccone le anticipazioni. Entrano Mattia, Alex, Paolo e Sabrina, a quest’ultima Maria chiede come sia andata la settimana. La tronista racconta che sui social si gioca al “prima e dopo la cura” e quindi ci tiene a chiarire subito che lei fa le punture di botulino per le labbra. Qualche maligno ha osservato che starebbe meglio sul Trono Over, ma la De Filippi la rassicura e inizia dai suoi corteggiatori: è uscita con i due Niccolò e con Matteo.

Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip Trono Classico e Gay – «L’esterna di Paolo il ‘genuino’ con Vittoria…»

Secondo le anticipazioni di U&D, Vittoria è uscita con Mattia e con Paolo e per il secondo anche Francesca, Jessica; solo con Mattia ecco entrare Giulia e Giulia C.; per Alex Claudio, Matteo, Marco, che Sabrina trova molto carino. Esterna di Vittoria con Paolo, una passeggiata a cavallo e le prime chiacchiere per conoscersi, la ragazza lo trova più genuino di Mattia che forse è un poco “paraculo” ma non apprezza particolarmente che dorma con il suo cane. In studio la ragazza commenta di averlo rivalutato dopo “Temptation Island”, mentre Mattia le chiede spiegazioni sul giudizio espresso. Vittoria trova esagerate le sue dichiarazioni nel video di presentazione.