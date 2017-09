Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip Tono Over – «Tina e la ‘liturgia’ televisiva…» – Giovedì 7 settembre si sono registrate le nuove puntate del Trono Over. Vediamone insieme le anticipazioni. Ecco che Maria spiega a Tina che la televisione è un po’ una liturgia, si apre sempre nello stesso modo. Alla bionda opinionista non manca qualche incertezza prima di dire che si inizia con una registrazione video. Al che Maria lancia il riassunto della puntata precedente con l’ingresso di Gemma e Marco e le relative spiegazioni circa la rottura del loro rapporto, a causa dei diversi progetti; Gemma si dice libera e Tina – che non aspettava altro – si lancia all’attacco.

Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip Tono Over – «Gemma e lo sfogo del dopo puntata»

Si riparte dal dopo puntata con l’immancabile sfogo di Gemma con relative lacrime. Un minuto di visione, e Tina interrompe il video per immortalarla sul proprio cellulare! Il filmato riparte e Gemma protesta che Marco non l’abbia difesa dagli attacchi in studio, non teneva veramente a lei, le vuole bene ma non l’ama e diversi momenti di scontro l’hanno persuasa ad andarsene. E oggi non riesce a far finta di niente.