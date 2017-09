Uomini e Donne, le ultime news: niente Grande Fratello Vip per Rosa Perrotta che però ‘trova’ casa a Caserta. La storia d’amore tra Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne e il suo fidanzato Pietro Tartaglione procede a gonfie vele. I due sono felicemente fidanzati ed ogni giorno sempre più innamorati. Dopo la fine della trasmissione, ideata e condotta da Maria De Filippi su canale 5, il rapporto tra i due è tutto in salita. Dopo mesi in compagnia di treni e viaggi in automobile, la coppia ha finalmente deciso di dare una svolta al loro rapporto: andranno a vivere insieme. Fino a pochi giorni fa, la partecipazione di Rosa era data per certa al Grande Fratello Vip. Tuttavia, il suo nome non è apparso nel cast ufficiale e quindi addio reality. Poco male, comunque. L’ex tronista di Uomini e Donne, assieme al suo Pietro, ha allora deciso di dare lo stesso una svolta alla sua vita: la convivenza.

Uomini e Donne, le ultime news: il nido d’amore della coppia sarà Caserta.

I due non si stabiliranno né a Roma (città dove abita lei), né a Milano dove inizialmente avevano intenzione di trasferirsi. Il loro nido d’amore, infatti, sarà più a sud, a Caserta, luogo di origine dell’ex corteggiatore, che così potrà anche proseguire senza distrazioni il tirocinio legale post laurea, nello studio del padre, come ha rivelato l’attendibile blog Isa e Chia.