Uomini e Donne, le ultime news: una grande sorpresa per Tina Cipollari

Uomini e Donne, le ultime news: grande sorpresa per Tina Cipollari. Sta per iniziare una nuova edizione di Uomini e Donne e tra gli opinionisti del programma ci saranno Gianni Sperti e Tina Cipollari e proprio quest’ultima è stata protagonista di una gradita sorpresa che l’ha lasciata senza parole. La scorsa settimana l’opinionista del programma aveva raccontato che il suo grande desiderio era quello di poter riuscire a rimettersi in contatto con David, un giovane ragazzo americano che aveva conosciuto ai tempi della sua vacanza negli Usa con sua sorella, quando aveva poco più di 25 anni. Un sogno che Tina desiderava realizzare a tutti i costi visto che David le era rimasto dentro al cuore ma da quel momento in poi non l’aveva più sentito o visto.

Uomini e Donne, le ultime news: Tina e la sua ex fiamma.

Le gossip news su Uomini e donne rivelano che nel momento in cui Maria De Filippi ha messo Tina e David in collegamento telefonico quest’ultimo ha fatto fatica a ricordarsi della Cipollari. Poi però dopo aver ascoltato una serie di aneddoti che Tina ha raccontato a proposito del loro viaggio e della loro avventura statunitense, ecco che i ricordi sono riaffiorati anche nella mente di David. C’è stato poi un susseguirsi di scambio di foto dell’epoca. L’opinionista di Uomini e Donne ha poi aggiunto che tra di loro non c’è stato un semplice bacio, lasciando così intendere che all’epoca del suo soggiorno a New York c’è stato qualcosa di importante con David.