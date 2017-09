Al Bano Carrisi e Romina Power, le ultime news gossip al 10 settembre 2017

Al Bano e Romina, le ultime news gossip al 10 settembre 2017: Al Bano e Loredana insieme a Budapest. Al Bano Carrisi ha trascorso qualche giorno a Budapest con Loredana Lecciso in occasione del compleanno della compagna. Intanto Romina Power ha rispolverato alcune vecchie foto dal suo album di ricordi, mentre altre immagini le sono state fornite dalla cugina: si tratta di alcune foto che la ritraggono adolescente, alcune in compagnia della sorella, altre in compagnia di Al Bano. Romina ha deciso di condividere queste immagini con i fan, e le ha così pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram.

Al Bano e Romina, le ultime news gossip al 10 settembre 2017: Romina pubblica su Instagram alcuni vecchi scatti…

La prima foto che pubblica Romina, la ritrae in compagnia della sorella, al mare. Romina spiega, con una didascalia: “Una foto di qualche anno fa che aveva mia cugina con mia sorella Taryn e Tai”. Un’altra foto ritrae Albano e Romina insieme a Tulum, in Messico, mentre si divertono a farsi delle foto. Romina spiega: “E una con Albano a Tulum anni 80 quando scattavo sempre con la mia Nikon”. Seguono altre due foto, una che ritrae Al Bano e Romina insieme sulla spiaggia, un’altra, invece, che li ritrae nella casa dove hanno vissuto, come spiega la cantante: “Un’altra foto che aveva mia cugina. La casa costruita insieme dove ho vissuto 30 anni della mia vita e dove sono nate due delle mie figlie”. Che sia un momento nostalgico?

Al Bano e Romina, le ultime news gossip al 10 settembre 2017: la foto di Romina e Al Bano a Tulum.

E una con Albano a Tulum anni 80 quando scattavo sempre con la mia Nikon 😊 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 2 Set 2017 alle ore 05:57 PDT