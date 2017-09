Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 10 settembre 2017

Caterina Balivo, le news gossip ad oggi 10 settembre 2017. Domani ripartirà il programma di successo di Rai 2 Detto Fatto, che per ora non vedrà il ritorno di Caterina Balivo, che ancora in maternità farà il suo rientro ad ottobre. Per qualche settimana al timone di Detto Fatto vedremo la splendida attrice Serena Rossi. Intanto, la Balivo ha fatto il suo rientro a Milano, per prendere parte ad un interessante evento, Il tempo delle donne organizzato da Il Corriere della Sera, ed ha così commentato su Instagram il suo rientro nella capitale lombarda:”Rientrata a Milano e le mie giornate sono scandite dalle poppate per Cora, domani però mi prendo un paio di ore per me e anche per voi se siete a Milano. Infatti sarò alle 12:00 alla Triennale per #iltempodelledonne e parleremo di…figli ovviamente ma anche di educazione di piccoli uomini che crescono, propri come il mio GA!@corriere @tempodelledonne @la27ora #caterinabalivo #caterinasecrets”.

Caterina Balivo splendida ospite a Il tempo delle donne!

All’evento la conduttrice è apparsa radiosa e bellissima con look estremamente chic. Ha infatti indossato un miniabito a mezze maniche con cravatta, a fantasia nelle tonalità del glicine e rosa. A completare l’outifit una tracollina chiara ed un paio di scarponcini viola. Dopo l’evento ha così commentato su Instagram:”Tornata a Milano grazie al @corriere per avermi ospitata oggi a #iltempodelledonne e a chi è venuto a salutarmi, è stato un rientro a Milano davvero scoppiettante”.

