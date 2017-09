Detto Fatto: domani, lunedì 11 settembre 2017, al via alla nuova edizione con Serena Rossi alla conduzione

Detto Fatto, torna il simpatico programma di Rai 2 con Serena Rossi alla conduzione. Domani, lunedì 11 settembre 2017, torna in onda uno dei programmi Rai della fascia pomeridiana più atteso: si tratta di Detto Fatto, il programma di intrattenimento di Ra2 giunto alla sua sesta edizione. Il programma è condotto da Caterina Balivo, ma per queste prime tre settimane il timone passa alla bravissima attrice Serena Rossi, in quanto Caterina ha dato da poco alla luce la piccola Cora. Da lunedì 2 ottobre, invece, tornerà Caterina Balivo, che nelle oltre 800 puntate della trasmissione andate in onda, ha contribuito alla crescita del format anche in qualità di autrice, rendendolo un prodotto unico, di successo e costantemente al passo con i tempi.

Detto Fatto, le dichiarazioni di Serena Rossi.

Serena Rossi è felice ed emozionata alla vigilia dell’inizio di questa nuova avventura: “Sono molto contenta di iniziare questa nuova avventura a Detto Fatto. La mia partecipazione come conduttrice sarà una breve incursione in un programma già collaudato e di successo. Porterò comunque me stessa e la mia personalità, sono sicura che mi divertirò tantissimo! La squadra di autori mi ha accolto benissimo e ho promesso che ce la metterò tutta per non deludere loro e il pubblico. Arrivo in sostituzione di una collega come Caterina che è diventata mamma da poco, mentre il mio piccolo Diego ha solo qualche mese in più. Questo passaggio di testimone è solo una sincera solidarietà tra mamme”.

Serena prima e Caterina poi, saranno affiancate da due colonne del cast di Detto Fatto: l’immancabile stylist Giovanni Ciacci che racconterà i segreti del mondo delle star, e l’instancabile Gianpaolo Gambi, pronto a calarsi nei panni di improbabili tutor e di tanti personaggi dello showbiz.