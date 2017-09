Flavio Insinna, le ultime news gossip ad oggi 10 settembre 2017. Dopo il caso sollevato da ‘Striscia la notizia‘ nella scorsa stagione, Flavio Insinna torna in tv e sbarca a Rai 3 che lo ha voluto come inviato fisso del programma condotto da Bianca Berlinguer, ‘Cartabianca‘. Il suo compito sarà quello di fornire notizie su un luogo o un personaggio facendo conoscere il suo punto di vista. Cambia abito, dunque, Flavio per mostrarsi sotto una luce diversa. Ma non è un riscatto e neppure una riabilitazione. Lo ha precisato lo stesso neo direttore di Rai 3, Stefano Coletta, succeduto da qualche mese a Daria Bignardi, che ha dichiarato: “Flavio non ha bisogno di essere riabilitato, penso che tutto quello che è accaduto sia una pagina molto brutta da dimenticare, perché nella vita di ognuno di noi possono esserci momenti difficili che se vengono esposti pubblicamente possono rompere una maglia, interrompere un circuito”.

Flavio Insinna torna in tv dopo le polemiche! Le ultime news gossip ad oggi 10 settembre 2017.

Si tratterebbe in realtà solo della realizzazione di un progetto che la direzione di Rai 3 aveva in serbo da tempo. Precisa infatti ancora il direttore Stefano Coletta: “In realtà volevo portare Flavio a Rai 3 da moltissimi anni anche insieme ai precedenti direttori. Non ci siamo mai riusciti per i suoi impegni su Rai Uno e quest’anno ce l’abbiamo fatta. Io penso che sia una bella cosa avere il suo punto di vista perché Flavio ha una profondità e una sensibilità davvero non comuni”.