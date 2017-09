Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, le ultime news gossip ad oggi 10 settembre 2017.

Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, le ultime news gossip. Francesco Facchinetti, padrone di casa del concorso di bellezza Miss Italia che si è concluso ieri sabato 9 settembre 2017, si è confidato al settimanale ‘Intimità‘ ed ha raccontato come l’incontro con sua moglie Wilma abbia cambiato la sua vita e abbia rappresentato una vera svolta verso la maturità.

“In passato sono stato il re dell’egocentrismo, forse solo Mick Jagger mi ha superato, pensi un po’ a che livelli sono arrivato. Ma da quando sono nati i figli, finalmente ho capito che nel mondo esistono anche gli altri”, ha dichiarato, ammettendo di avere alle spalle un passato da egocentrico.

E ha continuato: “E questi altri, ovvero Mia, Leone e Lavinia, ma anche Charlotte a un certo punto sono diventati più importanti di me, sono schizzati in cima alla lista delle priorità. Merito senz’altro anche dell’amore di mia moglie”, confermando che l’amore di Wilma gli ha permesso di essere un padre attento e premuroso. E di sua moglie? Parla estasiato e dice che è lei la vera Miss della sua vita “perché mi sopporta, e al di là delle battute, in un rapporto la sopportazione è davvero importante. Ma lei ai miei occhi è bellissima perché è l’esatto opposto di me, è zen, tranquilla, pacata, va piano, non grida … Avere una donna che è il mio contrario è basilare, mi dà equilibrio, ho proprio bisogno di avere accanto una che sappia ragionare …”.