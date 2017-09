Grande Fratello Vip 2017, le news e le rivelazioni di Ilary Blasi. Al suo secondo anno di conduzione del ‘Grande Fratello Vip 2017‘, Ilary Blasi è curiosissima di veder entrare i concorrenti nella casa più spiata d’Italia e dice: “Ci saranno tante novità con due nomination fin dalla prima serata, ne vedrete delle belle”. E c’è da crederle se si passa in rassegna il ‘cast’ dei concorrenti: da Cristiano Malgioglio a Serena Grandi, da Simona Izzo a Carmen Di Pietro, ma anche personaggi del tutto sconosciuti come i Rodriguez, Jeremias e Cecilia, rispettivamente fratello e sorella di Belen, Ignazio Moser, il figlio minore del grande campione di ciclismo.E ancora Giulia De Lellis, con il suo caratterino non proprio docile, il conduttore Daniele Bossari, Marco Predolin il cui nome è legato alla storica trasmissione ‘Il gioco delle coppie,’ solo per citarne alcuni. Ci sarà anche una piacevole sorpresa che il pubblico scoprirà durante la prima serata: due modelle sulla cui identità per ora c’è riserbo assoluto.

Grande Fratello Vip 2017, le news e le rivelazioni di Ilary Blasi alla vigilia della partenza!

Dice ancora Ilary: “Sono cresciuta guardando in tv molti di questi personaggi. Penso a Marco Predolin, mi piaceva tantissimo ‘il gioco delle coppie’ oppure a Simona Izzo e Malgioglio. Mi divertirà vederli ‘a nudo’ anche perché sono convinta che dietro molta apparenza ci siano persone diverse da quello che vogliono far credere”. E annuncia: “Ci saranno tante novità con due nomination fin dalla prima serata, ne vedrete delle belle”. Le farà da accompagnatore, come lo scorso anno, Alfonso Signorini il quale spiega: “Quest’anno ci sarà una bella varietà non solo anagrafica, ma anche di esperienze professionali e questo renderà tutto ancora più interessante”.

Sulla possibilità di far partecipare anche il marito, Ilary risponde categorica: “Non ci sarà, confermo. Stavolta resterà dietro le quinte perché resta comunque un fan della trasmissione”