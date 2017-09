Guida Tv: tutti i programmi tv di stasera domenica 10 settembre 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera domenica 9 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso Un passo dal cielo 3. A San Candido, la polizia è impegnata ad indagare su diversi casi: una ragazza è sparita ed i genitori ne denunciano la scomparsa, ed un famoso ex scalatore viene trovato morto. Vincenzo ascolta una telefonata di Eva e si convince che la modella è incinta. Cosa farà il commissario? Natasha, intanto, si tinge e taglia i capelli e sostiene il colloquio come baby sitter dai Martinoli. Reuters sceglie Chiara come sua assistente a Berlino. A Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S., con l’episodio Il vaso di Pandora. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Chef – La ricetta perfetta. Lo Chef Carl Casper ha perso il posto di lavoro in un famoso ristorante di Los Angeles, e decide di aprire un chiosco ambulante a Miami con la ex moglie, un suo amico e suo figlio.

Guida tv di stasera domenica 10 settembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, domenica 10 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Cast Away, con Tom Hanks. Un aereo su cui viaggia un ingegnere informatico precipita su un’isola deserta nel Pacifico. L’ingegnere è l’unico superstite e deve imparare a sopravvivere. Su Canale 5 vedremo il film Benvenuti al Sud. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film X man.

Stasera La7 trasmetterà il film Operazione sottoveste, con Cary Grant e Tony Curtis. Siamo nel 1941, quando il sommergibile USS Sea Tiger subisce gravi danni in seguito a un attacco aereo giapponese. Il comandante Matthew Sherman si avvale dell’aiuto del luogotenente Nick Holden per cercare di risistemare il sommergibile. Ad un certo punto, sulla rotta, incontrano un gruppo di infermiere militari.