Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 10 settembre 2017: Francisca trama contro Raimundo. Una nuova puntata della soap Il Segreto andrà in onda oggi, domenica 10 settembre 2017. Quella di stasera sarà l’ultima puntata che Canale 5 manderà in onda alle ore 18.45: da domani, infatti, potremmo assistere alla soap nel consueto appuntamento delle 16.10. Ma cosa vedremo nella puntata di stasera? Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. Francisca continua ad architettare un piano contro Raimundo: il suo ruolo di intendente fedele ai principi della giustizia non fa sì che la matrona possa espandere il suo potere come vuole.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 10 settembre 2017: Emilia si accusa dell’omicidio di Sol per salvare Alfonso.

La Guardia Civile continua ad indagare sulla morte di Sol, e chiede a Lucas di analizzare la fiala trovata nella cassetta degli attrezzi di Alfonso. La notizia che il locandiere è sospettato dell’omicidio di Sol corre da bocca a bocca, e tutti non riescono a credere che Alfonso sia coinvolto. Emilia, intanto, ha accettato l’invito di Severiano nel bosco: ha capito che è stato lui ad uccidere Sol, e sfoga tutta la sua rabbia. Severiano confessa la sua vera intenzione: voleva uccidere Alfonso. Emilia riesce ad arrivare a casa poco prima che arrestino il marito, e dichiara di aver ucciso Sol per risparmiare Alfonso…