La prova del cuoco: riparte domani 11 settembre 2017. Tutte le novità della nuova edizione!

La prova del cuoco: riparte domani 11 settembre 2017. La stagione de La prova del cuoco riapre ufficialmente lunedì 11 settembre, con un ritorno nella sede storica della Dear, che dal 2002 ospita le cucine del più famoso, il più seguito e il più longevo programma di cucina della televisione italiana. Capitano di una nave rimessa a punto da cima a fondo, sarà ancora una volta Antonella Clerici madre fondatrice e madrina dello show del mezzogiorno Rai1.Il primo cambiamento è fatto di luci, struttura e colore: una nuova veste grafica e una scenografia agile e moderna per inquadrare e mettere in evidenza i tanti contenuti in scaletta.

La prova del cuoco: al via domani 11 settembre 2017. La gara tra pomodoro rosso e peperone verde si dividerà in due momenti!

La gara classica tra pomodoro rosso e peperone verde, si divide in due momenti e diventa molto più competitiva che in passato: nella prima fase, delle durata di 10 minuti circa, i due chef del giorno realizzano un piatto su un tema proposto ad inizio puntata. Il giudizio insindacabile di Antonella Clerici, stabilirà chi tra loro potrà assegnare una penalità all’altro durante la seconda parte della sfida, che si svolgerà come di consueto intorno alle 13.00. A questo punto, entreranno in gioco i concorrenti, il tempo a disposizione sarà di venti minuti, e le ricette da realizzare saranno due, a partire da ingredienti racchiusi in un box dal contenuto segreto.

La gara tra pomodoro rosso e peperone verde vedrà l’introduzione della penalità!

La penalità colpirà la squadra uscita sconfitta nel primo round e potrà riguardare 5 diversi aspetti dello svolgimento della gara stessa: divieto di utilizzare determinati ingredienti (dettaglio questo che darà l’opportunità di affrontare in maniera operativa il problema diffuso delle intolleranze alimentari); obbligo di effettuare a mano tutte le operazioni, senza quindi utilizzare elettrodomestici; partenza ritardata di 1 minuto; assegnazione di un ingrediente che mal si assortisce con quelli presenti nel paniere (il famoso cavolo a merenda); impiattamento affidato al concorrente. Il verdetto sarà questa volta affidato ad un giudice unico, diverso ogni settimana, un personaggio appartenente al mondo dell’enogastronomia o che dell’enogastronomia ha fatto una passione, una ragione di vita, una fonte di ispirazione.

Il primo, importante giudice di questa diciottesima edizione de La prova del cuoco, per la prima volta in un programma di cucina, sarà lo chef bi stellato di Vico Equense, Gennaro Esposito, portatore di un concetto di cucina che incanala genio, sregolatezza e creatività in una ferrea disciplina, proprio come la precisione che caratterizza le dosi delle componenti di un grande piatto.

Il cast dei cuochi sarà composto quest’anno da: Renato Salvatori; Mauro Improta; Marco Bottega; Francesca Marsetti; Cesare Marretti; Natale Giunta; Roberto Valbuzzi; Ivano Ricchebono; Cristian Bertol; Riccardo Facchini; Gian Piero Fava; Diego Bongiovanni; Ambra Romani; Katia Maccari; Valerio Braschi. Quando la tensione cala, tra le due sfide, le ricette proposte saranno tre per ogni puntata e illustreranno un concetto di cucina a 360°: dai sapori di casa, alle contaminazioni mediterranee, europee, internazionali, fino ad arrivare alle nuove tendenze che combinano gusto e salute, passando per le intramontabili tentazioni della pasticceria classica e moderna. Per realizzare tutto questo, la padrona di casa, Antonella Clerici, chiamerà accanto a sé un gruppo vincente di maestri, chef, esperti e gourmet: Sergio Barzetti, Gabriele Bonci, Guido Castagna, Sal De Riso, Evelina Flachi, Andrea Mainardi, Luisanna Messeri, Anna Moroni, Gianfranco Pascucci, Daniele Persegani, David Povedilla, Daniele Reponi, Gino Sorbillo.

La prova del cuoco riparte domani 11 settembre 2017. I contributi filmati con i quali La prova del cuoco uscirà per la prima volta fuori dal suo studio.

Tra le più grandi novità di quest’anno, i contributi filmati con i quali La prova del cuoco uscirà per la prima volta fuori dal suo studio per toccare con mano la tradizione che da sempre racconta, ma anche per conoscere e far conoscere le nuove tendenze, le mode di drink e cocktail, il modo di vivere il cibo del nostro secolo, sottolineando quello che da sempre questo rappresenta. Non mancherà l’occasione per avvicinare e apprezzare le abitudini a tavola delle comunità straniere presenti in Italia, per scoprire punti di contatto e stupirsi con nuovi sapori.

I servizi saranno due per puntata, in anteprima, e a metà programma; ad accompagnarci in queste scorribande gastronomiche avremo Tinto che per quest’anno andrà in giro per l’Italia, lontano da Fede, impegnato in teatro nel ruolo di food storyteller ufficiale de La prova del cuoco, e cinque inviati che conosceremo o riconosceremo in una nuova veste, fin dalla prima settimana di messa in onda.

La prova del cuoco: l’appuntamento con Giuseppe Calabrese alias Peppone per lo street food.

Giuseppe Calabrese alias Peppone per lo street food: radicato nella tradizione gastronomica più pura, il cibo di strada non poteva non essere al centro dell’attenzione de La prova del cuoco. Un viaggio in 35 tappe, fissate in luoghi simbolo del Bel Paese, nei quali il gourmet potentino, Giuseppe Calabrese, in arte Peppone, farà conoscere origini, prodotti e preparazioni del meglio che la strada offre. Peppone andrà proprio nei luoghi dove sporcarsi faccia e mani è il prezzo inevitabile da pagare per il piacere del gusto: mercati, sagre, vie del centro nelle quali carretti, banchi, furgoncini accolgono storie, profumi e sapori avvolti in un cartoccio… Si comincia con una regione che da sola potrebbe riempire un intero taccuino, la Sicilia, dove tra Palermo e Catania Peppone assaggerà e racconterà specialità dolci e salate con l’ironia e la schiettezza che lo contraddistinguono.

La prova del cuoco: l’appuntamento con Bruno Vanzan!

Bruno Vanzan, bartender, per le nuove tendenze di cocktail e drink: quelle di Bruno Vanzan, trentenne romano, saranno delle vere e proprie lezioni, dei tutorial con i quali il barman acrobatico e campione del mondo di Flair, insegnerà a creare cocktail e drink, nel suo stile elegante e spettacolare, in location molto affascinanti. Da una spiaggia al tramonto ad una terrazza metropolitana, passando per un locale di tendenza, lo scopo è quello di proporre, anche in questo caso, delle ricette stagionali, che attingano dalla cucina e trasferiscano in un bicchiere, essenze, tendenze, emozioni ad alto tasso di gusto e a basso grado alcolico. Prima tappa: una terrazza romana con una vista mozzafiato su una storica piazza della città eterna.

La prova del cuoco: l’appuntamento con Anna Moroni.

Anna Moroni a pranzo con le comunità straniere: ogni settimana Anna Moroni – che in questa edizione vestirà i panni dell’inviata – accetterà un invito ad unirsi alla tavola di una famiglia straniera radicata nel nostro territorio, per cogliere lo spirito, la filosofia, l’originalità della cucina di chi la ospita, perché proprio la cucina rappresenta il più grande bagaglio e il più grande ponte con il proprio paese, le proprie radici, la propria storia.

La curiosità di Anna e la sua grande conoscenza del cibo, insieme alla sua empatia e la spiccata ironia, consentiranno un racconto “verace” di quanto c’è di tipico, nel mondo lontano che troviamo proprio dietro l’angolo. Si inizia con un pranzo brasiliano, che culminerà con una vera e propria festa ed un coloratissimo ballo.

La prova del cuoco: l’appuntamento con Fabrizio Nonis e la cucina povera.

Fabrizio Nonis e la cucina povera: Fabrizio Nonis, el bekér, grande artigiano, esperto conoscitore delle carni, divulgatore appassionato e curioso, ci condurrà alla minuziosa scoperta di ricette e prodotti poveri della tradizione italiana. Sarà l’occasione per riflettere e ripensare il nostro modo di mangiare, riconoscendo anche degli errori e riscoprendo l’importanza del tempo da dedicare alla cucina. Il viaggio di Nonis, suddiviso in 35 tappe, inizierà con una serie di servizi girati nel Triveneto, con baccalà, trippa e soppressa vicentina, specialità che – come spesso accade per la cucina povera – fanno parte di quelle abitudini familiari immortali e legate a momenti di convivio che conservano una spiccata ritualità. Branchetti e il Campanile – Il Campanile italiano è da sempre il luogo de La prova del cuoco deputato al racconto della tradizione culinaria italiana, intesa come ricerca e conservazione di sapori e prodotti locali, portati in studio con tutto il loro bagaglio di eccellenze e ricercatezze. Lorenzo Branchetti sarà l’inviato che porterà il pubblico in viaggio lì dove i campanili sorgono.

Federico Quaranta, nel ruolo di foodstory teller ufficiale de La prova del cuoco.

Ogni settimana un borgo diverso, con una serie di personaggi e curiosità, impossibili da trasportare in teatro. Eccezionalmente per la prima settimana i racconti saranno due, a presentazione delle prime due squadre in gara venerdì 15 settembre: Sennori (SS) e Follonica (GR). Tra le novità del campanile, Antonella avrà una nuova “guida” ad accompagnarla nelle tante tappe tra gusto e folklore: Federico Quaranta, nel ruolo di foodstory teller ufficiale de La prova del cuoco. A Federico, meglio conosciuto come Fede, spetterà il compito di cogliere lo spunto per approfondire, svelare, sottolineare quanto raccontato dagli osti ospiti in puntata. Il ruolo di narratore, vedrà Federico protagonista nell’arco di tutta la settimana, con lo scopo di approfondire temi quali la stagionalità, la tipicità, le curiosità legate a piatti e prodotti. Tinto sarà il viaggiatore delle anteprime: ogni settimana un luogo speciale, del quale mostrerà storie, personaggi, patrimonio gastronomico e ricchezze segrete. Cinque pillole quotidiane a costruire l’identità di una terra, raccontata con il sorriso e con il cuore.

La prova del cuoco sarà di nuovo abbinata alla Lotteria Italia!

Il primo treno della stagione porterà Tinto a Rapallo, in Liguria, un omaggio ai ricordi delle vacanze di Antonella da bambina.

Anche quest’anno La Prova del Cuoco sarà abbinata alla Lotteria Italia: a partire dal 2 ottobre prossimo infatti, Antonella Clerici e lo show del mezzogiorno di Rai1, giocheranno con la Fortuna, assegnando ogni giorno ricchi premi ai fortunati possessori dei biglietti estratti.