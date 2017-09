Linea Verde, anticipazioni di oggi domenica 10 settembre 2017. Domenica 10 settembre alle 12.20 su Rai1 Patrizio Roversi e Daniela Ferolla tornano a viaggiare per l’Italia per raccontare l’agricoltura e il territorio. Il loro viaggio inizia dalla Puglia, dalla terra delle Gravine che si trovano tra Laterza, Ginosa, Massafra, Castellaneta e la costa ionica. Queste fratture della terra hanno dato rifugio sin dal neolitico all’uomo dando vita alle prime comunità agricole, la ricchezza di questi insediamenti rupestri è unica in Europa Occidentale. In questa prima puntata dell’edizione invernale Patrizio e Daniela partono dalla storia dell’agricoltura per trovare elementi che possano aiutare ad affrontare il futuro.

Linea Verde, anticipazioni di oggi domenica 10 settembre 2017.

Daniela Ferolla andrà dalla gravina di Laterza, che è il canyon più grande d’Europa a Ginosa e il suo quartiere della Rivolta, nelle cui grotte-case si è abitato fino alla fine degli anni ’50, una piccola Matera scavata su cinque piani. Nelle campagne che circondano questi paesi incontrerà Angelo, un appassionato allevatore di asini e Arcangelo un pioniere della coltivazione del fungo cardoncello. Patrizio Roversi racconterà le gravine dall’alto, la coltivazione dell’uva da tavola di cui la Puglia è una delle maggiori produttrici e tenterà di entrare nella leggendaria grotta del mago Greguro. Linea Verde e’ un programma di Camillo Scoyni e di Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Marco Papola, Alessandro Piccioli, Yari Selvetella. La regia è di Emilia Mastroianni. Produttore esecutivo Federica Giancola