MotoGp, Gran Premio di San Marino, le qualifiche e le news di oggi, 10 settembre 2017

MotoGp, si gioca alle 14 il Gran Premio di San Marino. Manca poco all’inizio di una nuova gara di MotoGp. Oggi, domenica 10 settembre 2017, si gioca il Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Per il warm c’è una pioggia battente, mentre ieri i piloti hanno effettuato prove libere e qualifiche all’asciutto. In pole position partirà Viñales, seguito da Dovizioso e da Marquez. Durante il warm disputato sotto la pioggia, invece, il più veloce è stato Marquez, mentre Viñales e Dovizioso hanno chiuso al settimo e ottavo tempo.

MotoGp, Rossi verrà sostituito?

Ancora non si conoscono con precisione i tempi di recupero di Valentino Rossi. Il team manager della Yamaha Lin Jarvis ha spiegato che se i tempi di recupero del campione dovessero durare più del previsto, sarà necessario trovare dei piloti che lo sostituiscano. “Per ora non c’è ancora nessuna decisione, ma è chiaro che abbiamo le alternative per sostituirlo. Abbiamo due test rider in Giappone, Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane, e i nostri due piloti di Superbike, Alex Lowes e Michael Van der Mark. Decideremo cosa fare la prossima settimana”, ha spiegato Jarvis.