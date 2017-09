Papa Francesco: il viaggio in Colombia oggi domenica 10 settembre 2017. E’ la terza volta, dopo Paolo VI nel 1968 e Giovanni Paolo II nel 1986 che un papa si reca in Colombia. Stavolta, l’occasione è storica: suggellare l’accordo di pace tra il governo di Bogotá e i guerriglieri delle Farc dopo 52 anni di guerra civile. E’ una pace di carta, la pace reale è in cammino e tutti i cittadini, nessuno escluso, è chiamato a “fare il primo passo”.

Papa Francesco: il viaggio in Colombia oggi domenica 10 settembre 2017 a Sua Immagine.

A parlarne in studio con Lorena Bianchetti, nella puntata di”A Sua Immagine” in onda domenica 10 settembre alle 10.30 su Rai1, Nando Dalla Chiesa, scrittore, Tonio Dall’Olio di Libera e Jacopo Scaramuzzi, vaticanista. L’attore Cesare Bocci, racconterà la sua esperienza in Colombia mentre la giornalista di Avvenire, Lucia Capuzzi, sarà in collegamento da Bogotá. Alle 10.55 la linea passa alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana viene trasmessa dalla dalla Cattedrale di Cesena. La regia della ripresa televisiva è affidata ad Antonio Ammirati, mentre il commento è di Elena Bolasco. Subito dopo la celebrazione eucaristica si torna in studio per continuare a tracciare un bilancio di questo importante viaggio di papa Francesco.