Serie A, le partite e i risultati di oggi domenica 10 settembre 2017!

Serie A, le partite di oggi domenica 10 settembre 2017. Riparte finalmente la Serie A. Il weekend si è aperto con l’anticipo, Juventus-Chievo. La Juventus batte 3-0 il Chievo e resta a punteggio pieno in vetta alla classifica. La partita si mette subito in discesa per i bianconeri che al 17′ passano in vantaggio grazie ad una sfortunata deviazione nelle sua porta di Hetemaj, su cross di Pjanic. Nella ripresa proprio Dybala entra e cambia subito il volto alla partita, dando il là all’azione che porta al radoppio di Higuain: 2-0. Nel finale Dybala insiste e riesce a trovare il quinto col personale in campionato, per il definitivo 3-0.

Serie A, le partite di oggi domenica 10 settembre 2017.

La domenica si apre con il lunch match tra Inter e Spal. Cinque sono invece i match in programma per le 15:00, tra i quali spicca il big match dell’Olimpico tra Lazio e Milan. Alle 18:00 il Torino sarà impegnato nella trasferta di Benevento, mentre nel posticipo sarà impegnato il Napoli di Sarri a Bologna.

Inter-Spal domenica 10 settembre ore 12:30. L’Inter vuole continuare a punteggio pieno e ospita nel primo lunch match di questa stagione la Spal, che torna a San Siro 50 anni dopo. Atalanta-Sassuolo domenica 10 settembre ore 15.00. Cagliari-Crotone domenica 10 settembre ore 15:00. Sarà la prima partita del Cagliari alla Sardegna Arena. Lazio-Milan domenica 10 settembre ore 15:00. Verona-Fiorentina domenica 10 settembre ore 15:00. Al Bentegodi il Verona e la Fiorentina cercano il primo successo stagionale.

Benevento-Torino domenica 10 settembre ore 18:00. Bologna-Napoli domenica 10 settembre ore 20:45. Maurizio Sarri vuole continuare a punteggio pieno con il suo Napoli ed è impegnato al Dall’Ara contro il Bologna di Roberto Donadoni nel posticipo della tera giornata.

Il programma e le partite della Serie A di domenica 10 settembre 2017.

Inter-Spal – Domenica 10 settembre ore 12:30; Atalanta-Sassuolo – Domenica 10 settembre ore 15:00; Cagliari-Crotone – Domenica 10 settembre ore 15:00; Lazio-Milan – Domenica 10 settembre ore 15:00; Verona-Fiorentina – Domenica 10 settembre ore 15:00; Udinese-Genoa – Domenica 10 settembre ore 15:00; Benevento-Torino – Domenica 10 settembre ore 18:00; Bologna-Napoli – Domenica 10 settembre ore 20:45