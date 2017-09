Tagli capelli cortissimi e pixie cut autunno/inverno 2017-2018: la gallery con i must have di stagione!

Tagli capelli cortissimi e pixie cut autunno/inverno 2017-2018: le news su tutti i trends capelli e i must have di stagione. I trends capelli per l’autunno/inverno 2017-2018 vedono in primo piano i tagli di capelli cortissimi, con lo splendido haircut a scodella sfoggiato alla mostra del Cinema di Venezia dall’attrice Micaela Ramazzotti. Sul red carpet ha optato per un bowl cut fresco e originale. Scalato e sbarazzino, viene valorizzato da leggere meches, quasi impercettibili, che regalono alla bella Micaela un allure di fascino ed eleganza davvero da invidiare.

Tagli capelli cortissimi e pixie cut autunno/inverno 2017-2018: i must have di stagione!

Se non amate le misure troppo corte, la moda capelli dell’inverno 2018 vi dà delle ottime alternative: carrè, caschetti sfilati, bob destrutturati e mezze misure la faranno comunque da padrone, annoverandosi tra le scelte più cool della stagione. Per tutte le donne che vogliono cambiare il proprio haircut senza esagerare, il bob sarà un’ottima scelat. Di grande tendenza sarà sfoggiarlo con uno stile un pò retrò con onde morbide e leggiadre. Un’altra grande tendenza sarà l’intramontabile taglio pixie cut corto con ciuffo, più corto ai lati, con rasature più o meno accentuate, per un look unico e davvero glam!

Tagli capelli cortissimi e pixie cut autunno/inverno 2017-2018: la gallery con i must have di s... 1 su 17