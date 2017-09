Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip Trono Over – «Il ritorno de… la Mummia! (con parabole…)» – Le anticipazioni di U&D Senior mostrano che una nuova mummia dotata di parabole accoglie l’ingresso di Gemma, in modo che la Galgani possa lanciare appelli per uomini disposti a conoscerla. C’è bisogno di dire chi ha mandato in studio la sagoma? La dama torinese risponde alla provocazione dell’opinionista sostenendo che ha ricevuto a casa sua lettere di signori che vogliono conoscerla, e ne dà lettura. La prima è del signor Pacifico Focoso, di anni 97 (novantasette!), ma la seconda è di un illibato ventottenne…

Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip Trono Over

Le anticipazioni di U&D Senior ci fanno vedere che entra Marco, il quale ha cambiato look ai capelli ma precisa subito che non vuole entrare nelle “jam-session” (bella immagine, complimenti, Marco!) delle liti passate, sa che gli vuole bene e fuori dallo studio è una persona fantastica. Gemma ribadisce il suo pensiero ma riconosce che forse ha sbagliato a proporsi a lui con troppa enfasi, i due protagonisti hanno ragioni diverse per spiegare l’interruzione della storia, Firpo confessa di essersi vergognato delle sue lacrime passate, ma in seguito sottolinea il suo endemico insuccesso con le donne che richiedono intelletto, abnegazione e pazienza e con lei qualche volta si perde, Gemma era alla ricerca di una condivisione ma le rispettive esigenze con coincidevano…