Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip Trono Classico e Gay – «Un commento di Vittoria su Mattia» – Secondo le anticipazioni di U&D Tina comprende e conforta il giudizio di Vittoria su Mattia: “Le sue parole sono troppo enfatiche”, ma soprattutto per tutta l’estate non è riuscita a evitare le sue foto. Anche Ester lo trova un po’ ‘costruito’, ma il tronista dà le sue spiegazioni. Mattia e Vittoria si incontrano sulla spiaggia, la corteggiatrice non nasconde la sua preferenza per lui, ma non vuole precludersi – come ha a suo tempo dichiarato – la conoscenza con Paolo. Fra Mattia e la ragazza ci sono stati, nel corso dei mesi estivi, alcuni messaggi su Instagram, ma i due non si conoscevano ancora, e facevano riferimento a un amico comune…

Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip Trono Classico e Gay – «Arrivano Andrea Damante e Giulia De Lellis!»

Tornati in studio, Mattia spiega che si tratta di Andrea Damante, che voleva fargli conoscere una ragazza, per l’appunto Vittoria. Un filmato riassume la storia di Andrea e Giulia che, dopo un anno e quattro mesi di fidanzamento, fanno il loro ingresso. Lei sarà protagonista della prossima edizione del Grande Fratello e Maria si informa su come la coppia affronterà l’esperienza, Tina trova la De Lellis “troppo” dimagrita, al che parte un rapido scambio di “piacevolezze”…