Anticipazioni Uomini e Donne Gossip e News Temptation Island – Secondo le anticipazioni di U&D anche Paolo e Jessica trascorrono al mare la loro esterna, lei non nasconde un certo imbarazzo e si dice colpita dal ”mistero” del tronista; tornati in studio Francesca, chiamata in causa per il suo tatuaggio, dice la sua e dopo questa considerazione, Maria lancia una clip di Temptation che ripropone immagini di Valeria e Alessio durante il loro soggiorno su quell’isola, dove Paolo si mise in evidenza come tentatore, ed ecco che invita Filippo in studio.

Secondo le anticipazioni di U&D, Bisciglia racconta come Valeria avesse lasciato il falò finale con molta rabbia e tristezza. Tuttavia ma un mese dopo la coppia ha voluto riprovarci e oggi, dopo altre crisi, i due vivono di nuovo insieme. Alessio è intimidito dal pubblico, ma garantisce di non odiare Paolo, anche se all’epoca si espresse duramente nei suoi riguardi, Gianni gli fa notare che rispetto a lui Paolo non faceva proprio nulla, però si è riscattato nel finale. La loro storia suscita inevitabili opinioni pro o contro il comportamento di Alessio e Filippo dice di avere un filmato per Valeria…