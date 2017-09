Caterina Balivo e Serena Rossi, le ultime news ad oggi 11 settembre 2017. Detto Fatto ritorna oggi su Rai 2 dal lunedì al venerdì, alle 14. Alla guida, per le prime 3 settimane ci sarà Serena Rossi, che si è detta felicissima di affrontare questa esperienza: «Sono molto contenta di iniziare questa nuova avventura a Detto Fatto. La mia partecipazione come conduttrice sarà una breve incursione in un programma già collaudato e di successo. Porterò comunque me stessa e la mia personalità, sono sicura che mi divertirò tantissimo! La squadra di autori mi ha accolto benissimo e ho promesso che ce la metterò tutta per non deludere loro e il pubblico. Arrivo in sostituzione di una collega come Caterina che è diventata mamma da poco, mentre il mio piccolo Diego ha solo qualche mese in più. Questo passaggio di testimone è solo una sincera solidarietà tra mamme».

Caterina Balivo e Serena Rossi, le ultime news ad oggi 11 settembre 2017.

Da lunedì 2 ottobre, invece, tornerà Caterina Balivo. La conduttrice, in aspettativa per la recentissima gravidanza, ha girato un video dal suo giardino prontamente postato sulla Pagina ufficiale del programma, con cui ha fatto il suo personale in bocca al lupo a Serena Rossi:”Ciao a tutti. Avete preso impegni per l’11 settembre dalle 14.00 alle 16.30? Perfetto, perché torna Detto Fatto. Siamo tutti carichi, anch’io lo guarderò da casa. Ci vediamo a ottobre però la squadra è al completo. Giovanni Ciacci è carichissimo, Giampaolo Gambi e i tutor pure. Abbiamo preparato delle puntate bellisime affidate a Serena, alla quale faccio un in bocca al lupo. Mi raccomando, io vi guardo fa casa”.