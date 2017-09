Detto Fatto, il look di Serena Rossi ed i tutorial di oggi, 11 settembre 2017

Detto Fatto, il look di Serena Rossi oggi, 11 settembre 2017. Ha avuto inizio oggi, lunedì 11 settembre 2017, la nuova stagione di Detto Fatto con tante novità. Serena Rossi è alla conduzione della trasmissione e lo sarà per tre settimane: il 2 ottobre tornerà Caterina Balivo. Serena, felice e visibilmente emozionata, ha condotto con simpatia e bravura, e con un pizzico di apprezzatissima genuinità, elemento che è piaciuto moltissimo ai fan della trasmissione, che hanno lasciato commenti positivi per Serena sulla pagina Facebook della trasmissione. Per la prima puntata di Detto Fatto, Serena Rossi ha scelto un look molto grazioso e solare, e ha indossato una camicetta gialla ed un pantalone a palazzo blu elettrico. A completare il look sono degli elegantissimi sandali argento con alto tacco a spillo.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 11 settembre 2017.

Il primo tutorial di questa nuova stagione di Detto Fatto è di Francesco Saccomandi, che propone una torta per la festa del lavoro negli Stati Uniti, festa che cade il primo lunedì di settembre.