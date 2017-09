Detto Fatto, la trasmissione torna oggi su Rai 2 con la conduzione di Serena Rossi. Torna oggi puntuale alle ore 14 Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Detto Fatto quest’anno presenta molte novità, e tra queste un cambio di conduzione per le prime tre settimane della trasmissione. Fino a fine settembre, infatti, al timone del programma ci sarà Serena Rossi. Caterina Balivo, che ha partorito poco meno che un mese fa, tornerà il 2 ottobre. Il factual entertainment show prodotto da Rai2 in collaborazione con Endemol Shine Italy presenta anche quest’anno la formula del tutorial che gli è valsa da subito l’affetto del pubblico. Dalla prima edizione sono arrivati in studio oltre 150 professionisti del mestiere ed eccellenze italiane che hanno arricchito il programma insegnando ai telespettatori come poter riprodurre i loro consigli in settori come hair styling, make up, cucina, moda, architettura, fotografia.

Detto Fatto, tutte le novità di questa nuova edizione della trasmissione.

Tra le novità di quest’anno, tante interviste a ospiti speciali che raggiungeranno lo studio di Detto Fatto per raccontarsi e mettersi alla prova in divertenti tutorial.

Sarà poi inaugurato il contest “#influencer”, con la modella e influencer Paola Turani. Nell’arco di 8 puntate, tre concorrenti avranno l’opportunità di diventare influencer, sostenendo diverse prove, giudicate da Paola e dal pubblico social. Dopo il successo ottenuto nel corso di Detto Fatto Summer, Elisa D’Ospina riprenderà il contest Curvy Top Model che eleggerà, tra 10 ragazze, la curvy più bella di Detto Fatto, grazie al valido giudizio di una giuria di eccellenza composta da personaggi noti del panorama televisivo e tecnici del settore. Spazio anche a una nuova accademia: la Detto Fatto Hair Design Academy. In gara sei ragazzi, divisi in tre squadre, pronti a sfidarsi a colpi di spazzola, forbici, creatività e precisione sartoriale.