Grande Fratello Vip 2017: Giulia De Lellis ha già due rivali all'interno della casa

Grande Fratello Vip: Giulia De Lellis al centro di polemiche. Sta per ripartire la seconda edizione del “Grande Fratello Vip”. Il debutto è previsto per stasera 11 Settembre in prima tv su Canale 5. Tanta è l’attesa per l’ingresso dei quattordici concorrenti vip in gara quest’anno, ma a far parlare già di sé è Giulia De Lellis. Ancora prima di fare il suo ingresso in casa, c’è già chi sostiene che la De Lellis non avrà vita facile all’interno del reality. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è già in polemica con due concorrenti all’interno della casa. Stiamo parlando di Serena Grandi e Cecilia Rodriguez.

Grande Fratello Vip: clima di tensione si preannuncia nella Casa.

Il tutto risale a tempo fa quando durante una puntata di “Domenica Live, dove Giulia De Lellis e Serena Grandi erano ospiti e sono anche state protagoniste di una lite che è diventata a dir poco virale. Tra le due donne infatti erano volate parole molto forti e Serena Grandi aveva accusato Giulia di non essere nessuno. Il motivo delle accuse di Serena Grandi era stato la critica della De Lellis nei confronti della scelta da parte della Grandi, di seguire la tanto contestata “dieta Lemme”. Per quanto riguarda Cecilia Rodriguez, più che altro la discussione era stata con il fidanzato Francesco Monte, che aveva fortemente criticato la coppia dei “Damellis” definendola ridicola. Cecilia, dal canto suo, si vocifera che abbia definito la coppia come “presuntuosa” e “poco umile”. Cosa succederà nella casa? Non ci resta che attendere.