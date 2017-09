Il Paradiso delle signore 2, al via stasera, 11 settembre 2017. Oggi, lunedì 11 settembre 2017, andrà in onda su Rai1 la prima puntata della seconda stagione della fiction Il paradiso delle signore 2. Vediamo cosa svelano le anticipazioni ufficiali della fiction. Fine Agosto 1956. Il Paradiso è pronto a riaprire, nonostante i numerosi articoli di giornale che infangano la reputazione di Mori. L’uomo ottiene il perdono di Teresa e per convincerla che non c’è più nulla tra lui e Rose, le presenta la ex moglie e il suo nuovo marito, l’attore Frank Aprile. Teresa, sollevata, accetta la proposta di matrimonio di Pietro ma decide di tenere il loro fidanzamento nascosto a tutti.

Il Paradiso delle signore 2, le anticipazioni: riapre il Paradiso!

Iniziano le selezioni per le nuove veneri: tra loro la dolce Letizia, la sfrontata Federica e la bella Ines, raccomandata alla Mantovani da Jacobi, il quale fa di tutto per dimostrare a Mori di essere cambiato. Pietro promuove Teresa a pubblicitaria, credendo che sia quello che la ragazza desidera. Lei, Elsa e Roberto dovranno trovare un’idea per l’evento di apertura del Paradiso.

Rose, responsabile degli articoli diffamatori su Pietro, incarica un giornalista di scrivere un pezzo su Jacobi e il suo passato criminale. Mandelli, si reca al Paradiso per avvertire Mori che lui non è responsabile degli articoli e lo minaccia di rovinarlo se non confesserà di aver ucciso suo fratello ai tempi della guerra. Proprio mentre sta per andarsene però, si accascia a terra colpito da un infarto.