Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 12 settembre 2017: Alfonso e Raimundo preoccupati per Emilia. Oggi, 12 settembre 2017, andrà in onda una nuova puntata della soap Il Segreto, alle ore 16.20 su Canale 5. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi della soap. Emilia è in prigione, ed Alfonso non riesce a capire cosa fare per far venire a galla la verità ed aiutare la moglie. Fé rivela al locandiere la confessione che Emilia le aveva fatto qualche tempo prima: un uomo la stava ricattando, ma la domestica non conosce l’identità di quest’individuo. Anche Raimundo è molto preoccupato per le sorti di Emilia, e per aiutare la figlia non esita a chiedere aiuto a Francisca. La donna cercherà di far cadere l’intendente nella sua trappola, ma Raimundo capisce subito le intenzioni della donna e non cede.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 12 settembre 2017: Ismael indaga su Rogelia.

Secondo le anticipazioni ufficiali della soap Il Segreto in onda oggi, 12 settembre 2017, Rogelia è convinta di aver già visto Ismael a Puente Viejo, ma il ragazzo nega tutto. Di contro, Ismael fa molte domande su Rogelia a Beatriz. Carmelo, intanto, è disperato: Adela non vive più nella sua vecchia casa. Dove si sarà rifugiata?

Camila continua ad avere malori, ed Hernando chiama Lucas. Secondo il medico, Camila non ha nessuna patologia grave, ma accusa soltanto un grande stress a causa di tutti gli eventi che ha dovuto subire.