Il Segreto, la trama e le anticipazioni dell'11 settembre 2017

Il Segreto, la trama e le anticipazioni di oggi, 11 settembre 2017: l’arresto di Emilia. Torna oggi la soap di Canale 5 Il Segreto con il consueto orario che seguiva prima dell’estate: da oggi, 11 settembre 2017, Il Segreto verrà trasmesso nuovamente dalle ore 16.10 alle ore 17.10. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi. Nelle scorse puntate abbiamo visto come Severiano, attraverso una lettera anonima, abbia accusato Alfonso della morte di Sol. Emilia, dopo aver sfogato la sua rabbia contro l’ex fidanzato, è corsa a casa, e si è dichiarata responsabile della morte dell’amica per evitare che il marito finisca nuovamente in carcere. Tutta Puente Viejo è sconvolta, tuttavia non manca chi pensa che Emilia sia realmente coinvolta nell’omicidio di Sol.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni di oggi, 11 settembre 2017: il segreto di Camila.

Secondo le anticipazioni ufficiali della soap Il Segreto, Rogelia confessa a Ismael che il suo volto non le è nuovo: conosce il ragazzo, l’ha visto sicuramente in paese, ma ancora non ricorda in che occasione. Ismael si rende conto che Rogelia non mollerà la presa… Camila, intanto, continua ad avere malori. Rogelia è molto preoccupata, ed è a lei che Camila confesserà di essere incinta…

Lucas, intanto, non riesce a darsi pace e vuole scoprire perché è morta sua moglie. Decide, così, di far visita ad Emilia in carcere. Il medico pone alla locandiera alcune domande, ma non ottiene risposta…