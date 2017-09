Il Segreto, la trama e le anticipazioni della settimana dall’11 al 16 settembre 2017: i sospetti di Raimundo e di Alfonso. Da oggi, lunedì 11 settembre 2017, la soap di Canale 5 Il Segreto va in onda al consueto orario delle 16.10: viene, dunque, abbandonata la programmazione estiva che vedeva la soap in onda alle 18.45. Scopriamo cosa vedremo in questa settimana. Emilia ha un duro confronto con Severiano, che ammette l’omicidio di Sol e confessa che è stato lui ad inviare la lettera anonima in cui Alfonso viene accusato. Emilia, per salvare il marito, confessa che in realtà è stata lei ad uccidere Sol, e viene arrestata. Lucas è convinto che sia Emilia che Alfonso sono innocenti, ma come dimostrarlo? Piuttosto il medico, insieme a Severo, capiscono che Emilia sta coprendo qualcuno… Provano a parlare alla locandiera che, però, non si fa sfuggire nulla. Solo quando Fé racconta ad Alfonso che Emilia le aveva raccontato di essere minacciata, il locandiere e Raimundo sospettano che Emilia non parla per proteggere sua figlia Maria.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della settimana dall’11 al 16 settembre 2017: la gravidanza di Camila.

Camila continua a non stare bene: ha un mancamento, ed Hernando, preoccupato, chiama Lucas. Il medico, dopo averla visitata, assicura entrambi, dicendo che si tratta solo di stress. Nella puntata serale di venerdì, vedremo che Camila confesserà ad Hernando di essere incinta. Il marito è felicissimo, e decide di annunciare l’arrivo del bambino a tutta la famiglia durante una cena. Rogelia continua ad insistere: conosce Ismael, si ricorda soprattutto della sua voce. Il ragazzo, intanto, sfida apertamente Matias, ed inizia a corteggiare con insistenza Beatriz. Carmelo salva Adela ed il figlio Ulpiano da alcuni uomini che volevano derubarli e offre ad Adela di stabilirsi a Puente Viejo per lavorare come maestra.