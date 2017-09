La prova del Cuoco: riparte il programma. Ecco tutte le novità in onda oggi 11 settembre 2017

La prova del cuoco: riparte la trasmissione. Antonella Clerici di nuovo ai fornelli. Si riparte con il programma culinario più amato e seguito, La prova del Cuoco, condotto da Antonella Clerici in onda dalle 11.50 su Rai Uno. Arrivata alla diciottesima stagione prende il via con una veste del tutto rinnovata e con un logo nuovo. Per la nuova edizione il cooking tornerà ad essere trasmesso dagli studi Dear, abbandonati nel 2015 per ristrutturazione. Proprio sabato era a rischio la messa in onda causa allagamento degli studi ma tramite un Tweet tutto è stato riportato alla normalità confermando l’appuntamento con lo show culinario dove viene mostrata la preparazione di diverse ricette, nonché dati utili consigli e invitati cuochi e maestri di cucina.

La prova del cuoco: tante le novità del programma.

La sfida tra il pomodoro rosso e il peperone verde sarà suddivisa in due tranche ben distinte. Nella prima i due chef del giorno avranno a disposizione un tema, stabilito all’inizio della puntata. Sarà la stessa Antonella Clerici a stabilire il vincitore che durante la seconda fase di gioco, in onda come di consueto intorno alle 13.00, potrà assegnare allo chef sconfitto una penalità. Protagonisti del secondo round saranno invece i concorrenti, chiamati a realizzare entro venti minuti due diverse ricette, utilizzando ingredienti contenuti all’interno di una scatola segreta. La giuria di quest’anno sarà composta da un solo individuo: un personaggio diverso di settimana in settimana, legato al mondo dell’enogastronomia. A vestire i panni del giudice nelle prime puntate ci penserà Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin di Vico Equense, già giudice di Junior Masterchef. La padrona di casa ha confermato anche la presenza di Federico Quaranta nel suo show quotidiano. Entrerà nel cast anche Bruno Vanzan. Tinto si occuperà delle esterne in giro per l’Italia, che renderanno il programma ancor più avvincente.