La vita in diretta, anticipazioni di oggi 11 settembre 2017: al via la nuova edizione. Oggi Lunedì 11 settembre 2017 ricomincia La Vita in Diretta, l’appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con l’attualità, le storie, i principali fatti di cronaca e i personaggi più amati dello spettacolo e della tv. La nuova edizione, in onda dalle 15.05 alle 18.45, presenta grandi novità, a cominciare dalla coppia di conduttori. Ad affiancare Marco Liorni, volto storico del programma, ci sarà Francesca Fialdini, che approda alla Vita in diretta dopo il successo di Unomattina.

La Vita in diretta, oggi 11 settembre 2017 al via la nuova edizione con Marco Liorni e Francesca Fialdini!

Dallo Studio 3 di via Teulada, rinnovato e ammodernato, La Vita in Diretta, nella sua nuova stagione, seguirà i fatti principali della giornata in diretto contatto con il Paese reale alternando i protagonisti dell’attualità in studio al racconto di piccole e grandi storie dell’Italia di oggi. Dirette, inviati, collegamenti si alterneranno nel pomeriggio di Rai 1, accompagnando il pubblico alla scoperta delle notizie e delle curiosità di ogni giornata, dall’Italia e dal mondo, in un viaggio quotidiano tra cronaca, costume, società, inchieste, cultura, arte, spettacoli e sport. La nuova coppia televisiva Liorni-Fialdini dedicherà uno sguardo ancora più attento a tutte le suggestioni che verranno dal mondo dei social e della rete. La regia è di Salvatore Perfetto.