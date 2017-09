Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi 11 settembre 2017. Michelle Hunziker è una donna molto bella, una bravissima showgirl ed è anche da tempo impegnata con l’associazione Doppia difesa, che si occupa della tutela delle donne contro le violenze. In un post pubblicato ieri sulla sua pagina Instagram la bella conduttrice torna a parlare della violenza sulle donne, partendo da una riflessione sugli ultimi fatti di cronaca che le vedono vittime di atti inauditi ed ingiustificabili. Scrive Michelle: «Con leggerezza nel cuore…Per me l’unico modo per affrontare bene il cammino. Da non confondere con la superficialità. La vita spesso ti mette di fronte a prove durissime…Non è sempre facile, ma solo chi ha pianto molto può poi davvero ridere di gusto! La leggerezza ti permette di vederci chiaro, di essere concentrato e lucido, di mettere delle priorità e di lasciarsi alle spalle le cose inutili. Ci sono però dei momenti in cui divento molto pensierosa…oggi vedo il telegiornale e mi sembra di vedere un brutto film. Uragani che distruggono intere città, sofferenza ovunque, gente disperata che perde tutto in un colpo solo dopo il terremoto. Violenza sessuale dappertutto..una guerra fredda e spietata alle Donne da parte di “Bestie” che hanno Buon Tempo e non sanno come impiegarlo in modo intelligente. Mi viene voglia di urlare forte, mi dispero anch’io perché sono una Mamma e mi preoccupa il futuro delle mie figlie e della mia famiglia. Proprio per questo non voglio stare a guardare e subire gli eventi. Per questo combattiamo quotidianamente con Doppia Difesa».

Michelle Hunziker, le ultime news gossip ed il post della conduttrice su Instagram.

Ribadisce con forza la Hunziker: «Il motore è la determinazione a non lasciare le cose così come sono. Non dobbiamo arrenderci. Ognuno di noi può davvero muovere delle cose nel suo piccolo nel suo quotidiano. Proteggiamoci a vicenda. Stiamoci vicini. L’essere umano se vuole è in grado di fare cose meravigliose,di compiere dei gesti che cambiano delle vite intere in positivo. Gli eventi della natura sono molto più difficili da gestire, ma se noi nel frattempo creiamo un circolo virtuoso d’amore possiamo affrontare tutto con molta più leggerezza nel cuore e diventiamo più forti. Se chi è onesto, chi ha il valore della vita, chi ama, si unisce con i suoi simili, automaticamente esclude e allontana la cattiveria, il male, la violenza. Io ci credo profondamente. Buona Domenica vi abbraccio #lovyfighters #love #».