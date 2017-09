Moda autunno/inverno 2017-2018: il brand Coconuda sceglie Vladimir Luxuria come testimonial. Scatti che fanno discutere

Moda autunno/inverno 2017-2018: il brand Coconuda sceglie Vladimir Luxuria come testimonial. Una nuova stagione è alle porte e con essa anche le nuove collezioni. Il brand di moda femminile made in Italy ha scelto però una modella a dir poco inusuale: Vladimir Luxuria, atta a lanciare un preciso messaggio: “Sono stata scelta per lanciare messaggi ben precisi su quanto sia importante accettarsi e amarsi. Io ho lottato tutta la vita per conquistarmi il diritto di indossare abiti femminili”. Dopo la pubblicazione delle prime foto come testimonial della famosa casa di moda Coconuda, non sonomancate non poche critiche tra gli internauti, oltre agli inevitabili – e non del tutto lusingheri – confronti con Anna Tatangelo e Raffaella Fico, volti delle precedenti campagne.

Moda autunno/inverno 2017-2018: la location scelta è un atelier.

La location scelta è quella tipica di un atelier, tra macchine da cucire, aghi e rocchetti di filo, dove Fabio Coconuda e Luxuria si prestano ad interpretare rispettivamente il ruolo del sarto e della modella.