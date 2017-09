Nomination Grande Fratello Vip 2017 di stasera lunedì 11 settembre 2017

È ufficiaente iniziata la seconda stagione del Grande Fratello Vip 2017. Sono tante le novità all’ interno della casa tra cui la presenza della tristopoli, ovvero una stazione ferroviaria con ragnatele e bagagli impolverati dove sono stati rilevati Giulia de Lellis e Daniele Bossari. I Vip stanno facendo il loro ingresso nella casa, dopo un breve video di presentazione. La prima concorrente che è entrata nella casa è Simona Izzo, che chiede di abbracciare la Ilary. Il secondo concorrente ad entrare è Lorenzo Flaherty, che chiede di dormire con Malgioglio per tranquillizzare la moglie.

Grande Fratello Vip 2017, gli ingressi dei Vip nella casa.

Seguono gli ingressi, nella casa del CD Vip 2017, di Giulia De Lellis e di Daniele Bossari, che fanno il loro ingresso nella stazione di Tristopoli. Ilary comunica loro che dovranno restare lì una settimana. È il turno di un concorrente molto atteso: Cristiano Malgioglio. Il cantante dormirà in un letto tutto suo perché, ha spiegato, non ha mai dormito con nessuno e non è abituato. È adesso il turno di Cecilia e Jeremias Rodriguez, che gareggeranno come unico concorrente. Entrano, inoltre, Aida Yespica e Gianluca Impastato, che raggiungono Giulia De Lellis e Daniele Bossari nella stazione di tristopoli.