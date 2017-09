Tagli capelli autunno/inverno 2017-2018: la gallery con le tendenze capelli da imitare! Tra i tagli di capelli di tendenza per l’autunno/’inverno 2017-2018 ci sono di sicuro i tagli medi, i bob in tutte le versioni, con scalature sulla lunghezza che regalano un effetto extravolume. Bellissimo e da imitare è il bob con scalature della cantante Selena Gomez. Taglio di capelli medio colore castano scuro per la cantante Selena Gomez che opta per un effetto mosso, con onde leggere, oppure in altre occasioni sfoggia uno styling capelli liscissimo, davvero di grande tendenza.

I tagli corti scalati, pratici, comodi, sbarazzini sono i protagonisti delle sfilate Autunno Inverno 2017/2018 di Marni, Emporio Armani e Chanel. Il taglio del prossimo autunno/inverno l’hair look dell’estate 2018 sarà il finto taglio corto, lanciato da Tom Ford sulle passerelle per Kendall Jenner, Gigi Hadid e le altre modelle che hanno sfilato con dei magnifici tagli corti finti, realizzati ad hoc con delle acconciature. Del resto a Venezia anche la moglie di Clooney Amal ha letteralmente conquistato il pubblico con un finto bob, un fau bob, raffinato ed elegante.

