Tendenze capelli autunno/ inverno 2017-2018: quello che non si può non sapere in tema di capelli

Tendenze capelli autunno/ inverno 2017-2018: ecco tutte le colorazioni del momento. Una nuova stagione è alle porte e in ogni donna comincia a nascere il desiderio di voler cambiare il proprio look. Oltre ai tagli di capelli anche le colorazioni acquistano un ruolo centrale. Tra le tendenze colori capelli autunno inverno 2017-2018, sono tante le sfumature di castano tra cui scegliere. Per il prossimo autunno, in generale, continua la fortuna del caldo e intenso castano caramello che da qualche mese ha “invaso” pacificamente le nostre chiome – insieme al grigio charcoal. Certo, meglio scegliere tra tutte le tonalità di castano la migliore in base alla propria carnagione, oltre che sapere come valorizzare i capelli castani sia con la scelta del trucco che dell’abbigliamento.

Tendenza capelli autunno/inverno 2017-2018: tutte le acconciature di moda.

Per quanto riguarda le acconciature torna la coda alta, un passepartout da quando le star l’hanno sdoganata sui red carpet. Portata lunga e super liscia, essenziale, perfetta con un paio di orecchini vistosi e un abito elegante con i capelli tirati indietro effetto bagnato. Battuta d’arresto, invece, per le beach waves, che hanno dominato le ultime stagioni. Il nuovo mosso è destrutturato e meno scolpito, e più che a colpi di piastra si ottiene con spazzola e phon.